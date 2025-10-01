Pnrr, Foti: "Entro novembre sarà liquidata l'ottava rata"

Con l'ottenimento della settima rata "gli obiettivi del Pnrr che abbiamo raggiunto sono 334, pari a 54% degli obiettivi determinati. In Europa la media rispetto agli obiettivi è pari al 38%". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, riferendo alla Camera
“E' stata presentata la richiesta di liquidazione dell'ottava rata. Ho ragione di ritenere, dalle interlocuzioni che ci sono state con la Commissione europea, e segnatamente con la task force che segue il Pnrr, che entro il mese di novembre anche l'ottava rata sarà liquidata". Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr, Tommaso Foti, nel corso delle comunicazioni alla Camera dei deputati.
Foti: "dimensione Pnrr Italia resta invariata e senza alcun taglio"
"Il parlamento Ue aveva chiesto proroga di 18 mesi di tutti gli interventi e progetti in fase avanzata, la commissione ha escluso la possibilità di una proroga evidenziando che gli strumenti messi a disposizione potevano essere utilizzati dagli stati per raggiungere gli obiettivi e in via alternativa suggeriva di tagliare la dimensione dei piani. La dimensione del nostro Pnrr resta invariata senza alcun taglio". Lo dichiara il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, durante le comunicazioni alla Camera sulla revisione degli investimenti e delle riforme inclusi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Gli interventi
"Sono oltre 447.000, esattamente 447.065, gli interventi che risultano finanziati, 294.597 gli interventi conclusi, 28.128 gli interventi in fase di conclusione e 106.214 i progetti in esecuzione. Se guardiamo tra interventi conclusi, interventi in via di conclusione e interventi in esecuzione, un impegno di 148 miliardi di euro", ha illustrato Foti all'Aula della Camera. "Quanto poi agli obiettivi, con la settima rata, sono 334 quelli raggiunti, pari al 54 per cento degli obiettivi determinati. In Europa, la media rispetto agli obiettivi è pari al 38 per cento", ha spiegato Foti. Per quel che riguarda "le risorse erogate, attualmente sono state erogate risorse in ragione degli obiettivi raggiunti pari a 140 miliardi di euro, che è il 72 per cento della dotazione del Piano". La liquidazione entro novembre dell'ottava rata, "porterà al raggiungimento di 153 miliardi rispetto ai 194 che costituivano il dato massimo di attribuzione di risorse a noi da parte dell'Europa". Infine, il ministro ha ricordato che "la dimensione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia rimane di 194,4 miliardi di euro, senza alcun taglio".