Concorso Agenzia delle Entrate, le date delle prove scritte

Economia
©Ansa

Dal 29 al 31 ottobre 2025 in nove città italiane si terrà il concorso per 2.700 funzionari giuridico-tributari; il 28 ottobre, invece, quello per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare

 

ascolta articolo

Manca meno di un mese all’inizio dei concorsi dell’Agenzia delle Entrate che porteranno all’assunzione di circa 3mila funzionari a tempo indeterminato. Sono online da questa mattina i calendari delle prove scritte: uno dei due concorsi, per 2.700 funzionari giuridico-tributari, si svolgerà dal 29 al 31 ottobre 2025 in nove città italiane; l’altro, per 250 funzionari tecnici nel settore dei servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'osservatorio del mercato immobiliare, avrà luogo il 28 ottobre 2025. Entrambi i calendari sono consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia e sul portale inPA.

Le prove scritte

I concorsi si basano su prove scritte che consistono in una serie di quesiti a risposta multipla: le domande sono finalizzate a verificare la preparazione nelle materie indicate nei bandi, con un focus anche sulle competenze informatiche e sulla conoscenza della lingua inglese. I candidati e le candidate dovranno presentarsi nel giorno, nell'orario e nella sede indicati, portando con sé copia stampata della nota di partecipazione (che sarà inviata via PEC pochi giorni prima della prova), un documento di identità valido e il codice fiscale. Sono previste misure organizzative a tutela dei candidati/e con disabilità o DSA e delle candidate in gravidanza o in allattamento. Per queste ultime in particolare sono previsti spazi dedicati e la possibilità di farsi accompagnare da un familiare per poter accudire il bambino prima, durante e al termine della prova. A questo proposito, gli avvisi pubblicati oggi sul sito forniscono ulteriori dettagli.

Oltre 3000 posti 

Le prove scritte per il concorso per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari si terranno in nove città (Torino, Roma, Chieti, Napoli, Catanzaro, Lecce, Catania, Siracusa e Cagliari). Per il concorso per l'assunzione di 250 funzionari tecnici nell'ambito dei servizi catastali, cartografici, estimativi e dell'Osservatorio del mercato immobiliare, saranno invece sei le sedi (Torino, Roma, Chieti, Napoli, Cagliari e Catania). Gli esiti delle prove per entrambi i concorsi saranno pubblicati nell'area riservata del portale www.formez.concorsismart.it, dove sarà possibile scaricare anche l'attestato di partecipazione.

©IPA/Fotogramma

Economia

Concorsi pubblici, dall'Inps alla scuola: i bandi del 2025

Sono molteplici i posti che la Pubblica Amministrazione mette a disposizione per l'anno in corso, con selezioni che potrebbero vedere una forte partecipazione. Dall'Inps al Ministero della Cultura fino alla Polizia di Stato e alla scuola: ecco quali sono i bandi da tenere in considerazione

