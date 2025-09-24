Cartiere Carrara presenta a Firenze il Bilancio di Sostenibilità 2024

Il bilancio, redatto per la prima volta secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), rappresenta un passaggio significativo nel percorso futuro dell’azienda. L'obiettivo è quello di integrare in modo concreto tutte le dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance ascolta articolo

Con quasi mezzo miliardo di fatturato e una produzione che quest'anno ha raggiunto circa 300mila tonnellate di carta tissue, secondo quanto emerge dai dati elaborati nel Bilancio di Sostenibilità per l'esercizio 2024, Cartiere Carrara ha raggiunto importanti risultati rispettando gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Il documento è stato presentato oggi al Grand Hotel Innovation Center di Firenze davanti a oltre 130 stakeholder.

Il Bilancio di Sostenibilità per l’esercizio 2024 di Cartiere Carrara Il bilancio, che è stato redatto per la prima volta secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) previsti dalla Direttiva CSRD, rappresenta un passaggio significativo nel percorso futuro dell’azienda verso una gestione sempre più trasparente e responsabile. Il documento restituisce un quadro fatto di risultati concreti. Secondo i dati presentati infatti, il fatturato dell'azienda si è avvicinato ai 500 milioni di euro, con un valore generato pari a 465 milioni. La produzione ha raggiunto circa 300 mila tonnellate di carta tissue. La forza lavoro è cresciuta di pari passo registrando, nell’esercizio, un incremento di 86 unità. Il 2024 inoltre, è stato anche l’anno dell’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, che impegna Cartiere Carrara al rispetto dei principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione. In materia ambientale, infine, il 2024 ha segnato progressi significativi nell’ambito del progetto di forestazione avviato nel 2020: il prelievo di acqua si è ridotto dell’8,6% rispetto al 2022, quasi la metà dei rifiuti prodotti è stata destinata a recupero e il numero complessivo degli alberi messi a dimora ha raggiunto quota 14.185. Anche le emissioni di gas serra hanno registrato una riduzione rispetto all’anno precedente, grazie al costante investimento nell’efficientamento e nell’innovazione degli impianti. Potrebbe interessarti Futuro responsabile, la sostenibilità come modello di business

Il futuro dell'azienda “Con questo bilancio abbiamo voluto presentare i risultati del 2024 e, allo stesso tempo, indicare la rotta per i prossimi anni” ha dichiarato Mario Carrara, Vicepresidente di Cartiere Carrara. “Per noi la sostenibilità significa integrare in modo concreto tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance. È un impegno che non si traduce in dichiarazioni di principio, ma in risultati misurabili, investimenti responsabili e scelte quotidiane orientate al lungo periodo.” Il documento non si limita a fotografare i risultati raggiunti, ma indica con chiarezza la rotta per i prossimi anni. Cartiere Carrara, infatti, continuerà a lavorare per ridurre ulteriormente il consumo idrico, aumentare l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e predisporre un Piano di Decarbonizzazione in vista dell’adesione alla Science Based Targets Initiative (SBTi). In parallelo verranno integrati criteri ESG nei processi di selezione e qualifica dei fornitori, così da promuovere una filiera sempre più sostenibile e trasparente.