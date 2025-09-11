Stati Generali Eventi, Italia seconda per numero di eventi annuali

A Milano è andata in scena la seconda edizione dell'appuntamento promosso da ADC Group e powered by Plesh e BEA / Club degli Eventi che riunisce i principali protagonisti della Event Industry. L'Italia è al secondo posto nel mondo, dopo gli Usa, per numero di grandi iniziative annuali: 635 solo nel 2024 con un valore superiore al miliardo

Il posizionamento globale dell'industria italiana degli eventi, il legame con le istituzioni territoriali e le innovazioni tecnologiche, con un occhio di riguardo per gli eventi ibridi e l’AI. Sono questi alcuni dei temi affrontati durante la seconda edizione degli Stati Generali degli Eventi, l'appuntamento promosso da ADC Group e powered by Plesh e BEA / Club degli Eventi che, tenutosi a Milano, riunisce i principali protagonisti della Event Industry fornendo una fotografia dello stato attuale del comparto e delle prospettive future. Come riporta una ricerca dell’International Congress and Convention Association, il mercato italiano degli eventi, che nel 2024 ha visto la realizzazione di 635 iniziative tenendo conto del panorama internazionale, rappresenta un ecosistema vitale, secondo solo a quello degli Stati Uniti per il numero di grandi eventi organizzati, con un valore superiore al miliardo (+16,3% rispetto al 2023) e una previsione di crescita fino a 1.183 miliardi di euro entro il 2025 secondo il 20esimo Monitor sul mercato degli Eventi (realizzato da ADC Group con la collaborazione di AstraRicerche e Club degli Eventi).

Il mercato italiano degli eventi

Ad aprire i lavori dell'edizione 2025 è stato il viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini. Tra i focus dell'incontro, anche i grandi eventi che saranno organizzati a livello mondiale nei prossimi dieci anni, con investimenti medi annui superiori a 3.4 miliardi di euro e con spese operative annue superiori a 3.6 miliardi: è il caso, ad esempio, delle Olimpiadi, l'Expo, la Coppa del Mondo e gli Europei di calcio.

"La event Industry è un’espressione fondamentale del Sistema Paese, una filiera che non solo genera un valore economico importante, ma che porta l'eccellenza italiana nel mondo, un luogo di espressione per il Made in Italy”, ha dichiarato Valentini. “Appuntamenti come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano opportunità storiche e l'Italia deve farsi trovare pronta, trasformando queste occasioni in un volano di sviluppo duraturo e non disperdendo gli investimenti e le competenze acquisite. Il nostro obiettivo è creare una relazione sinergica tra istituzioni e attori del settore, che renda il Paese ancora più attrattivo agli occhi degli investitori”, ha aggiunto il viceministro.

Le aziende che investono negli eventi

Secondo il 20esimo Monitor sul mercato degli eventi nel 2024, in Italia la percentuale delle aziende che ha scelto di investire negli eventi è del 92%, di cui il 37% ha destinato agli eventi oltre il 20% del budget complessivo di comunicazione. Il 53% delle aziende prevede inoltre di aumentare gli investimenti nei prossimi due anni. E per quanto riguarda la tipologia, gli eventi più diffusi sono quelli “business to business” (61,7%), seguiti da quelli dedicati ai consumatori (B2C) e quelli dedicati ai singoli individui (B2I), 41% ciascuno. Le ragioni principali che spingono le aziende a realizzare eventi sono la necessità di comunicare in modo efficiente (82,3%) e diretto (79,1%), la volontà di realizzare una comunicazione emozionale (67,2%) e distintiva (40,4%). A guidare le scelte aziendali sulle tipologie di eventi sono la creatività (15,1%), l'autenticità (19,3%) e l'intelligenza artificiale (30,6%) con un focus crescente sull'AI generativa. Secondo due ricerche realizzate da Accenture nel 2024 (Consumer Pulse 2024 e Accenture Research, CLIA, SiteMinde 2024), l'Ia Generativa è già ampiamente utilizzata dai consumatori: il 72% degli utenti ne fa uso regolarmente e il 92% è disposto addirittura a spendere di più per servizi ed esperienze personalizzate. Sono, ormai, uno standard gli eventi ibridi, realizzati dal 74,5% degli organizzatori, ed è sempre più centrale l’utilizzo di tecnologie di tracciamento per ottimizzare la gestione di eventi su larga scala.