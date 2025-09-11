Bending Spoons, azienda italiana di tecnologia acquisirà Vimeo

Premio del 91% sulla media degli ultimi 60 giorni sul Nasdaq

Il prezzo rappresenta un premio del 91% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato lo scorso 9 settembre. "Dopo un'attenta analisi delle alternative strategiche - spiega il presidente Glen H. Schiffman - il consiglio di amministrazione ha determinato all'unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons". "Siamo fiduciosi - aggiunge - che sia il partner giusto, a lungo termine, per i nostri clienti, i dipendenti e il brand". Vimeo - commenta l'amministratore delegato e fondatore di Bending Spoons Luca Ferrari - è un brand pionieristico nello spazio video, al servizio di una community globale e appassionata di creator e imprese". "In Bending Spoons - aggiunge - acquisiamo aziende con l'aspettativa di gestirle a tempo indeterminato, e non vediamo l'ora di realizzare appieno il potenziale di Vimeo mentre raggiungiamo nuove vette insieme".