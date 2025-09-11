Esplora tutte le offerte Sky
Bending Spoons, azienda italiana di tecnologia acquisirà Vimeo per 1.38 miliardi dollari

Vimeo è quotata al Nasdaq. Agli azionisti andranno 7,85 dollari per azione, il 91% in più rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni negli ultimi 60 giorni. Il via libera dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno

La piattaforma americana di video per le imprese Vimeo ha siglato un accordo definitivo con Bending Spoons per essere acquisita a 1,38 miliardi di dollari (1,18 miliardi di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli azionisti di Vimeo, quotata sul Nasdaq di New York, riceveranno 7,85 dollari per azione in denaro (6,7 euro).

Premio del 91% sulla media degli ultimi 60 giorni sul Nasdaq       

Il prezzo rappresenta un premio del 91% rispetto alla media ponderata del prezzo delle azioni degli ultimi 60 giorni, calcolata alla chiusura del mercato lo scorso 9 settembre. "Dopo un'attenta analisi delle alternative strategiche - spiega il presidente Glen H. Schiffman - il consiglio di amministrazione ha determinato all'unanimità che questa transazione interamente in denaro offre un valore certo e attrattivo per gli azionisti di Vimeo e posiziona la società per accelerare la propria roadmap strategica come parte di Bending Spoons". "Siamo fiduciosi - aggiunge - che sia il partner giusto, a lungo termine, per i nostri clienti, i dipendenti e il brand".  Vimeo - commenta l'amministratore delegato e fondatore di Bending Spoons Luca Ferrari - è un brand pionieristico nello spazio video, al servizio di una community globale e appassionata di creator e imprese". "In Bending Spoons - aggiunge - acquisiamo aziende con l'aspettativa di gestirle a tempo indeterminato, e non vediamo l'ora di realizzare appieno il potenziale di Vimeo mentre raggiungiamo nuove vette insieme". 

