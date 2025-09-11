Pensioni, ipotesi rivalutazione degli assegni: chi ne beneficerebbe

Dopo l’assemblea della Lega della scorsa settimana, è stata Forza Italia a mettere nero su bianco le proprie priorità politiche. Durante l’incontro dei dirigenti azzurri, presieduti dal segretario Antonio Tajani, sono state confermate 11 linee di azione, in larga misura concentrate sulla tutela del potere d’acquisto dei lavoratori. Il punto più rappresentativo del programma è la riduzione della seconda aliquota Irpef, dal 35% al 33%, per i redditi fino a 60 mila euro. Un altro fronte riguarda le buste paga: Tajani ha ribadito la volontà di alleggerire la tassazione su premi di risultato, lavoro straordinario, festivi e tredicesime, con particolare attenzione alle fasce retributive più basse. Sul versante delle imprese, invece, FI rilancia l’idea di un’Ires premiale da rendere stabile, anche alla luce delle pressioni arrivate da Confindustria. Per quanto riguarda le banche la posizione del partito è quella di mantenere un dialogo con il settore creditizio per favorire la crescita economica, evitando per ora di introdurre nuove imposte specifiche.

Il partito Noi Moderati, invece, alza l’asticella: tra le misure richieste spiccano l’esenzione totale dall’Irpef per i primi quattro anni di lavoro, l’aumento delle detrazioni per spese scolastiche, un rafforzamento dei contributi alle scuole paritarie e la cancellazione del limite del cinque per mille destinato alle associazioni di volontariato

