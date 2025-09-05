Poste Italiane, arriva ok da Antitrust e Agcom: acquisto 15% di TIM

È ufficiale, Poste Italiane ha acquisito il 15% delle azioni ordinarie di TIM da Vivendi. L'AGCOM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha approvato il 3 settembre 2025 l'operazione senza condizioni perchè - si legge in una nota - "non ostacola in misura sigificativa la concorrenza nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante". L'acquisizione era stata comunicata il 21 maggio 2025. Con l'ufficializzazione, Poste Italiane ora detiene in totale il 24,81% delle azioni ordinarie dell'azienda di telecomunicazioni.