Istat, vendite al dettaglio ferme a luglio, +1,8% su anno

A luglio, le vendite al dettaglio in Italia mostrano segnali contrastanti. Secondo i dati diffusi dall’Istat, rispetto al mese precedente le vendite restano invariate (0%) in valore, ma registrano una leggera flessione in volume (-0,2%). Su base tendenziale, a luglio, le vendite al dettaglio registrano una crescita dell'1,8% in valore e sono stazionarie in volume. A sostenere il comparto è il settore non alimentare, in crescita, mentre quello alimentare segna una diminuzione.

Il quadro macroeconomico

Su base tendenziale, le vendite registrano una crescita dell'1,8% in valore e sono stazionarie in volume. Sempre secondo quanto rileva Istat nel mese di luglio le vendite di beni alimentari sono diminuite (-0,4% in valore e -0,9% in volume), invece quelle dei beni non alimentari registrano un aumentanto sia in valore sia in volume (+0,3%).

Bene grande distribuzione e commercio elettronico

Tornando sui numeri, sempre su base tendenziale, la grande distribuzione e il commercio elettronico hanno registrato delle crescite maggiori, rispettivamente del 2,8% e del 2,9%. Seguite dalle imprese su piccole superfici (+0,6%) e dalle vendite fuori dai negozi (+0,9%). Analizzando i beni non alimentari, emergono variazioni tendenziali eterogenee tra i diversi gruppi. I prodotti di profumeria e cura della persona registrano l’aumento più marcato (+3,7%), mentre il calo più significativo riguarda elettrodomestici, radio, TV e registratori (-3,1%).