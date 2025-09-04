Mfe, Pier Silvio Berlusconi acquista 75,61% capitale di ProSiebensat

L'offerta di acquisto, al termine del periodo di riapertura, ha portato alla consegna del 41,93% del capitale sociale e così la quota di Cologno è salita al 75,61% del capitale sociale, ovvero il 75,67% dei diritti di voto

MediaForEurope (Mfe), il gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi, ha completato con successo l'offerta pubblica di acquisto su ProSiebenSat.1, raggiungendo il 75,61% del capitale sociale, ovvero il 75,67% dei diritti di voto.. L'operazione, ufficializzata dall'autorità di vigilanza tedesca Bafin, segna una svolta per il panorama televisivo europeo e consolida il ruolo di Mfe come azionista di riferimento del broadcaster tedesco. L'Opa non rappresenta soltanto un risultato finanziario, ma anche un passaggio decisivo nella strategia di espansione paneuropea voluta dall'amministratore delegatoL'Opa di Mfe su ProSiebenSat.

I numeri dell'operazione

L'offerta pubblica di acquisto lanciata da Mfe si è chiusa con la consegna del 41,93% del capitale sociale, che si è sommato alla partecipazione già detenuta dal gruppo di Cologno Monzese. In questo modo la quota complessiva è salita al 75,61% del capitale sociale, corrispondente al 75,67% dei diritti di voto. La valutazione complessiva di ProSiebenSat.1 è stata stimata in circa 1,8 miliardi di euro, a conferma dell'importanza dell'operazione anche sul piano finanziario.