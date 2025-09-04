Google, multe record per violazione privacy negli Usa e in Francia

Il tribunale federale di San Francisco ha emesso una sentenza che condanna il colosso del Web a pagare 425,7 milioni di dollari di rrisarimento quasi 100 milioni di utenti perché colpevole di aver raccolto dati privati degli utenti nonostante avessero disattivato l'impostazione. Multe salate anche in Francia dove non sono state rispettate le norme sui cookie

Google dovrà pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo quando deciso da una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportano media americani. Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati degli utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione.

In Francia multate Google e Shein

Google e Shein non hanno rispettato la normativa sui cookie e dovranno risarcire gli utenti. Questo è quanto deciso dall’autorità francese per la protezione dei dati personali (Cnil). Lo riportano i media francesi. I due gruppi, ciascuno con decine di milioni di utenti in Francia, hanno ricevuto due delle sanzioni più pesanti mai imposte dalla Cnil: 150 milioni di euro per Shein e 325 milioni di euro per Google.