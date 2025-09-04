Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Google, multe record negli Usa e in Francia: "Violata la privacy degli utenti"

Economia

Il tribunale federale di San Francisco ha emesso una sentenza che condanna il colosso del Web a pagare 425,7 milioni di dollari di rrisarimento quasi 100 milioni di utenti perché colpevole di aver raccolto dati privati degli utenti nonostante avessero disattivato l'impostazione. Multe salate anche in Francia dove non sono state rispettate le norme sui cookie

ascolta articolo

Google dovrà  pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo quando deciso da una sentenza della giuria di un tribunale federale di San Francisco, riportano media americani. Il gigante del web è stato riconosciuto colpevole di violazione della privacy per aver continuato a raccogliere i dati privati degli utenti, nonostante avessero disattivato questa impostazione. 

In Francia multate Google e Shein

Google e Shein non hanno rispettato la normativa sui cookie e dovranno risarcire gli utenti. Questo è quanto deciso dall’autorità francese per la protezione dei dati personali (Cnil). Lo riportano i media francesi. I due gruppi, ciascuno con decine di milioni di utenti in Francia, hanno ricevuto due delle sanzioni più pesanti mai imposte dalla Cnil: 150 milioni di euro per Shein e 325 milioni di euro per Google.

Economia: Ultime notizie

Google, multe record per violazione privacy negli Usa e in Francia

Economia

Il tribunale federale di San Francisco ha emesso una sentenza che condanna il colosso del Web a...

Bollette luce, tariffe più basse a settembre: la simulazione

Economia

La fine dell'estate può essere un periodo favorevole per valutare un nuovo fornitore di luce e...

Light bulb, isolated, Realistic photo image

Forum Ambrosetti a Cernobbio, programma e ospiti dell'edizione 2025

Economia

A partire dal 5 settembre, e fino al 7, è in programma il Forum Ambrosetti a Villa d’Este a...

Forum economico Ambrosetti a Cernobbio, lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive, Villa D'Este (Cernobbio - 2019-09-08, Maurizio Maule) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Accordo Ue-Mercosur, dalle tutele ai dazi: ecco cosa coprirà

Economia

Tariffe quasi a zero, canali preferenziali per export e investimenti, protezioni messe nero...

Inps, ecco il nuovo estratto contributivo semplificato. Le novità

Economia

Cambia l’estratto conto contributivo dell’Inps, con una nuova modalità di comunicazione dei dati...

Economia: I più letti