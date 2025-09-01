Esplora tutte le offerte Sky
Lavoro, occupati salgono a luglio 2025, cala disoccupazione: i dat

Economia
Aleksandra Georgieva

Aleksandra Georgieva

La crescita riguarda soprattutto uomini, giovani tra i 15 e i 24 anni, la fascia 35-49 anni e i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a termine

A luglio 2025, l’Istat segnala un lieve miglioramento del mercato del lavoro. Rispetto a giugno, gli occupati aumentano dello 0,1% (+13 mila unità), attestandosi a 24,2 milioni. La crescita riguarda soprattutto uomini, giovani tra i 15 e i 24 anni, la fascia 35-49 anni e i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a termine. In calo, invece, l’occupazione femminile, quella autonoma e nelle altre fasce d’età. Il tasso di occupazione sale al 62,8% (+0,1 punti percentuali).

Scende la disoccupazione ma cresce il numero di inattivi

Sul fronte della disoccupazione, si registra una netta diminuzione: secondo l’ultimo report dell’Istat i disoccupati scendono del 4,6% (-74mila unità), con il tasso di disoccupazione al 6% (-0,3 punti) e quello giovanile al 18,7% (-1,4 punti).

Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano leggermente (+0,2%, +30mila unità), soprattutto tra donne, 25-34enni e over 50, mentre calano tra uomini, giovani e 35-49enni. Il tasso di inattività si attesta al 33,2% (+0,1 punti).

Rispetto a luglio 2024, l’occupazione cresce dello 0,9% (+218mila unità), trainata da dipendenti permanenti (+351mila) e autonomi (+55mila), mentre i dipendenti a termine diminuiscono (-188mila). Il tasso di occupazione annuale sale di 0,4%. In un anno, i disoccupati calano del 6,9% (-114mila) e gli inattivi dello 0,7% (-81mila).

Crescono gli occupati anche rispetto al trimestre precedente

Nel trimestre maggio-luglio 2025, rispetto a febbraio-aprile, gli occupati aumentano dello 0,2% (+51mila), i disoccupati crescono dell’1,8% (+28mila), mentre gli inattivi diminuiscono dello 0,5% (-67mila).

Il mercato del lavoro mostra segnali di vitalità, con un’occupazione in crescita e una disoccupazione in calo, sebbene l’inattività soprattutto tra le donne registri un lieve aumento mensile. 

