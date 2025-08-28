Aumentano certificati di malattia, 16,5 milioni nella prima metà 2025

Per quanto riguarda il secondo trimestre, il calo del numero dei certificati è risultato maggiore nelle regioni del Centro e del Nord (-8,1% e -7,1%) e meno elevato al sud (-3,4%). Il decremento è maggiore per le donne (-8,2%) rispetto agli uomini (-4,3%) e per i lavoratori e le lavoratrici di età compresa tra i 30 e i 49 anni (-9,4%). Le giornate totali di malattia nel secondo trimestre sono circa 25,1 milioni nel settore privato e 6,7 milioni nel pubblico.

