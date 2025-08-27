Essilux punta a salire fino al 20% in Nikon, trattative in corso

Un anno fa ha comprato il 5%, poi è salita a una quota del 9% abbondante, ora punta a crescere fin quasi al 20%. EssilorLuxottica ha un lunga partnership con la giapponese Nikon, famosa per le macchine fotografiche ma soprattutto per le lenti degli obiettivi, e intende sostenere un gruppo con qualche difficoltà finanziaria. Che comunque non è rimasto fermo al passato ma anzi, con lo sviluppo del digitale, detiene diverse tecnologie particolarmente utili per i microprocessori. E probabilmente anche per gli 'smart glasses' del futuro.

Nikon considerata strategica per Tokyo

Il gigante italo francese degli occhiali e delle lenti, come riportato da Bloomberg, sta trattando con le istituzioni giapponesi per una crescita azionaria. Un passaggio necessario in quanto il Nikon è considerata 'strategica' da Tokyo per le molte tecnologie che ha in pancia. E non solo quelle che possono interessare a Essilux. Che si sta muovendo, puntando a una quota importante, con lo stesso metodo con il quale Meta ha approcciato il gigante mondiale delle lenti e degli occhiali: attraverso un ingresso nel capitale, poco meno del 3%. Zuckenberg pensa infatti che gli occhiali del futuro potranno sostituire almeno parte delle funzioni degli attuali smart phone ed è quindi entrato come socio in EssilorLuxottica, che a sua volta punta sulle tecnologie di Nikon sempre pensando agli sviluppi degli smart glasses. Un gruppo dal marchio conosciuto in tutto il mondo, ma che nell'ultimo anno in Borsa ha ceduto oltre il 10%.

