Gastech 2025 a Milano: date, ospiti e temi dell’evento dedicato al gas

Sono attesi oltre mille speaker e più di 50 mila stakeholder del settore energetico, con l’obiettivo di dare impulso all’innovazione e di facilitare partnership tra diversi settori per aiutare a orientare il futuro del settore energetico. Previsto dal 9 al 12 settembre a Fiera Milano (Rho), vedrà la partecipazione tra gli altri dell’amministratore delegatodi ENI, Claudio Descalzi, e del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin ascolta articolo

Si terrà a Milano dal 9 al 12 settembre Gastech 2025: si tratta del più grande evento a livello globale dedicato al gas naturale, al GNL, all'idrogeno, alle tecnologie per il clima e alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale applicate al settore energetico. Nell’arco di quattro giorni, l’evento ospiterà oltre mille speaker provenienti da 150 diversi Paesi. Sono attesi inoltre più di 50 mila stakeholder del settore energetico: l’obiettivo è quello di dare impulso all’innovazione e di facilitare partnership tra diversi settori, così da aiutare a orientare il futuro del settore energetico. Tra gli speaker annunciati ci sono gli amministratori delegati di ENI e Shell, Claudio Descalzi e Wael Sawan, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

Che cos’è Gastech Gastech è il più importante evento globale dedicato al settore del gas, dell’idrogeno, delle tecnologie per il clima e dell’uso dell’IA nell’energia. L’evento si tiene da oltre 50 anni, ed è rinomato per la sua capacità di radunare leader industriali e politici con lo scopo di sostenere il raggiungimento di progressi tangibili sulle principali priorità del settore energetico. Ogni anno l’evento accoglie amministratori delegati delle più importanti compagnie del settore, ministri di diversi Paesi e innovatori che stanno lavorando per cambiare il mondo dell’energia. Le edizioni recenti si sono svolte a Dubai, Houston e Singapore. L’ultima edizione, svolta nella città del Texas, ha registrato la presenza di oltre 45 mila professionisti da 156 diversi Paesi, generando un impatto economico di 27 milioni di dollari e dando la possibilità a più di 800 espositori di presentarsi in 20 diversi padiglioni.

Il Gastech 2025 a Milano L’evento arriva quindi nel capoluogo lombardo, dove è in programma dal 9 al 12 settembre a Fiera Milano (Rho). Secondo gli organizzatori questa edizione potrebbe superare i numeri fatti registrare da quella di Houston. Sono attesi infatti ancora più partecipanti dalle più importanti aziende del settore energetico, membri di governi da tutto il mondo e innovatori nel campo dell’energia. È prevista la partecipazione di 50 mila professionisti dell’energia, oltre a più di 1.000 espositori. Il Gastech 2025 arriva a Milano in un periodo storico in cui il settore energetico globale sta affrontando il bisogno di bilanciare le necessarie azioni per proteggere il clima con la crescente domanda di energia sicura e affidabile. E a questo si aggiungono i cambiamenti geopolitici, le innovazioni tecnologiche e la crescita della popolazione, che stanno provocando sia un aumento che un’evoluzione della domanda di energia. Nei 4 giorni dell’evento Gastech offre la possibilità ai partecipanti di ascoltare amministratori delegati, ministri e investitori internazionali che si trovano ad affrontare queste sfide.

Temi e ospiti di Gastech 2025 Tra gli interventi più attesi è significativo quello di Wael Sawan, amministratore delegato di Shell, che proverà a spiegare come il settore energetico possa affrontare le complesse sfide che ha di fronte garantendo anche resilienza e competitività in un mondo in via di decarbonizzazione. Un altro intervento importante sarà quello di Patrick Pouyanné e di Richard Holtum, rispettivamente amministratori delegati di TotalEnergies e Trafigura: nel corso della sessione saranno approfondite le strategie aziendali e le collaborazioni necessarie per massimizzare l'impatto di innovazioni quali l'intelligenza artificiale, l'idrogeno e la cattura del carbonio. Ci sarà poi spazio per l’amministratore delegato di ENI, Claudio Descalzi, che offrirà uno spaccato di come asset diversificati, tecnologie innovative e investimenti strategici stiano aiutando la sua azienda a dare forma a un futuro energetico sicuro, accessibile e sostenibile per l'Italia e l'Europa. Saranno poi presenti anche 22 ministri stranieri, tra cui spiccano Doug Burgum, 55° Segretario agli Interni, e Chris Wright, 17° Segretario all’Energia degli Usa. Tra gli italiani sono attesi inoltre gli interventi dell’AD di Snam Agostino Scornajenchi, dell'AD e DG di Saipem Alessandro Puliti, del COO Global Natural Resources e DG di Eni Guido Brusco, del Presidente e AD di Baker Hughes Lorenzo Simonelli, della co-fondatrice e CEO di Zhero Alessandra Pasini, di Paolo Scaroni esperto di geopolitica dell’energia, dell’AD e DG di Rina Carlo Luzzatto, il DG di ENEA Giorgio Graditi, del Capo della Rappresentanza per il Nord Italia della Commissione Europea Claudia Colla, dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia Guido Guidesi.