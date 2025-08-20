Inflazione, a luglio 2025 ferma al 2% nell'Eurozona. I dati Eurostat

Come evidenzia l'Eurostat, nello stesso periodo dello scorso anno il dato si attestava intorno al 2,6%. L'Unione europea segna un tasso di inflazione annuo al 2,4% a luglio 2025: in aumento rispetto al mese precedente (2,3%) e in diminuzione rispetto a luglio 2024 (2,8%). Come evidenzia Eurostat, l'inflazione annua è calata in 8 Stati Ue, rimanendo stabile in 6 e aumentando in 13
Il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è stato del 2% a luglio 2025, stabile rispetto a giugno. A rivelarlo è Eurostat, sottolineando che nello stesso periodo dello scorso anno il dato si attestava intorno al 2,6%. Come precisa Il Sole 24 Ore, citando i dati dell'Ufficio statistico della Commissione europea, l'Unione europea segna un tasso di inflazione annuo al 2,4% a luglio 2025: in aumento rispetto al mese precedente (2,3%) e in diminuzione rispetto a luglio 2024 (2,8%). Come evidenzia Eurostat, l'inflazione annua è calata in 8 Stati Ue, rimanendo stabile in 6 e aumentando in 13. Mentre il tasso di inflazione annuo dell'Italia è di 1,7% a luglio 2025, in lieve calo rispetto a giugno (1,8%).
I tassi di inflazione in Ue
Come riporta il quotidiano economico, citando i numeri Eurostat, i tassi annui più bassi si sono registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). Quelli più alti, invece, in Romania (6,6%), Estonia (5,6%) e Slovacchia (4,6%). A contribuire maggiormente all'inflazione sono stati i servizi (+1,46 punti percentuali), poi alimenti, alcol e tabacco (+0,63), beni industriali non energetici (+0,18) ed energia (-0,23).