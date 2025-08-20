Inflazione, a luglio 2025 ferma al 2% nell'Eurozona. I dati Eurostat

Come evidenzia l'Eurostat, nello stesso periodo dello scorso anno il dato si attestava intorno al 2,6%. L'Unione europea segna un tasso di inflazione annuo al 2,4% a luglio 2025: in aumento rispetto al mese precedente (2,3%) e in diminuzione rispetto a luglio 2024 (2,8%). Come evidenzia Eurostat, l'inflazione annua è calata in 8 Stati Ue, rimanendo stabile in 6 e aumentando in 13

Il tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è stato del 2% a luglio 2025, stabile rispetto a giugno. A rivelarlo è Eurostat, sottolineando che nello stesso periodo dello scorso anno il dato si attestava intorno al 2,6%. Come precisa Il Sole 24 Ore, citando i dati dell'Ufficio statistico della Commissione europea, l'Unione europea segna un tasso di inflazione annuo al 2,4% a luglio 2025: in aumento rispetto al mese precedente (2,3%) e in diminuzione rispetto a luglio 2024 (2,8%). Come evidenzia Eurostat, l'inflazione annua è calata in 8 Stati Ue, rimanendo stabile in 6 e aumentando in 13. Mentre il tasso di inflazione annuo dell'Italia è di 1,7% a luglio 2025, in lieve calo rispetto a giugno (1,8%).