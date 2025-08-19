E-commerce: i prodotti più cercati online in ogni regione

Trovaprezzi.it ha condotto una ricerca sui prodotti più acquistati in Italia, elettrodomestici e cellulari in vetta in molte regioni. Un'analisi che dimostra lo sviluppo dell'e-commerce e come i gusti e le abitudini dei cittadini italiani siano simili
Le abitudini di acquisto online degli italiani sono sempre più omogenee. Nel primo semestre dell’anno, infatti, i consumatori italiani hanno mostrato preferenze sorprendentemente simili da Nord a Sud. A dirlo è Trovaprezzi.it, il leader nella comparazione prezzi in Italia, che ha analizzato le ricerche online per regione, fotografando un Paese dove l’e-commerce unisce più di quanto divida e monitorando il peso specifico delle diverse aree geografiche sul panorama digitale nazionale. Con il 40,77% delle ricerche totali, la Lombardia si conferma regina dell’e-commerce italiano, staccando nettamente il Lazio (15,14%) e la Campania (9,01%). Anche a livello cittadino il primato è netto: Milano concentra quasi la metà del traffico online (47,82%), seguita da Roma (21,88%) e Napoli (6,94%). Una concentrazione che riflette la maggiore familiarità con il digitale nei grandi centri urbani, dove infrastrutture, densità abitativa e offerta commerciale favoriscono l’acquisto online.
Gli acquisti tra le regioni
Ma l’e-commerce è ormai una realtà consolidata anche fuori dalle metropoli. Regioni come Emilia-Romagna (6,24%), Veneto (5,14%), Sicilia (4,92%), Puglia (4,85%) e Piemonte (4,57%) segnano una presenza sempre più rilevante nelle statistiche, dimostrando una crescente diffusione delle abitudini digitali lungo tutta la penisola. La vera sorpresa arriva però dal prodotto più cercato nel primo semestre 2025: in ben 15 regioni, il prodotto più desiderato è stato la console Sony PS5 Slim Digital Edition. Un dato che racconta la crescente convergenza dei gusti, guidata da trend globali e da un'informazione sempre più accessibile. Nonostante questo, alcune differenze resistono. In Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto il primato spetta all'iPhone 16, mentre in Sardegna domina il climatizzatore Innova Airleaf SL 1000 C, e in Valle d'Aosta la lavasciuga LG D2R3S08NSWW.
Gli elettrodomestici sono i più gettonati
Più in generale, il Nord-Est si distingue per una forte attenzione alla fascia alta della telefonia: in Trentino e Friuli, i modelli iPhone 16 e Galaxy S25 attirano una domanda sofisticata e tecnologicamente esigente. Al contrario, nel Sud e nelle isole, emergono categorie meno scontate ma in forte crescita come gli integratori e i coadiuvanti naturali, con i prodotti Pharma FGP e Herboplanet in evidenza in regioni come Calabria, Basilicata e Sardegna. Un segnale che il benessere personale entra sempre più nel carrello digitale degli italiani. Anche gli elettrodomestici mantengono un ruolo centrale, con le lavatrici-asciugatrici Candy e i climatizzatori. Innova tra i protagonisti in Toscana, Veneto e Marche. L’e-commerce si conferma quindi non solo canale per il tech e l’intrattenimento, ma anche per gli acquisti familiari e i beni durevoli.