E-commerce: i prodotti più cercati online in ogni regione

Trovaprezzi.it ha condotto una ricerca sui prodotti più acquistati in Italia, elettrodomestici e cellulari in vetta in molte regioni. Un'analisi che dimostra lo sviluppo dell'e-commerce e come i gusti e le abitudini dei cittadini italiani siano simili

Le abitudini di acquisto online degli italiani sono sempre più omogenee. Nel primo semestre dell’anno, infatti, i consumatori italiani hanno mostrato preferenze sorprendentemente simili da Nord a Sud. A dirlo è Trovaprezzi.it, il leader nella comparazione prezzi in Italia, che ha analizzato le ricerche online per regione, fotografando un Paese dove l’e-commerce unisce più di quanto divida e monitorando il peso specifico delle diverse aree geografiche sul panorama digitale nazionale. Con il 40,77% delle ricerche totali, la Lombardia si conferma regina dell’e-commerce italiano, staccando nettamente il Lazio (15,14%) e la Campania (9,01%). Anche a livello cittadino il primato è netto: Milano concentra quasi la metà del traffico online (47,82%), seguita da Roma (21,88%) e Napoli (6,94%). Una concentrazione che riflette la maggiore familiarità con il digitale nei grandi centri urbani, dove infrastrutture, densità abitativa e offerta commerciale favoriscono l’acquisto online.

Gli acquisti tra le regioni Ma l’e-commerce è ormai una realtà consolidata anche fuori dalle metropoli. Regioni come Emilia-Romagna (6,24%), Veneto (5,14%), Sicilia (4,92%), Puglia (4,85%) e Piemonte (4,57%) segnano una presenza sempre più rilevante nelle statistiche, dimostrando una crescente diffusione delle abitudini digitali lungo tutta la penisola. La vera sorpresa arriva però dal prodotto più cercato nel primo semestre 2025: in ben 15 regioni, il prodotto più desiderato è stato la console Sony PS5 Slim Digital Edition. Un dato che racconta la crescente convergenza dei gusti, guidata da trend globali e da un'informazione sempre più accessibile. Nonostante questo, alcune differenze resistono. In Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto il primato spetta all'iPhone 16, mentre in Sardegna domina il climatizzatore Innova Airleaf SL 1000 C, e in Valle d'Aosta la lavasciuga LG D2R3S08NSWW.