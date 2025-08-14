Povertà alimentare, in vigore decreto su cibo per persone indigenti

A livello internazionale, invece, l’obiettivo di porre fine a ogni forma di povertà nel mondo ha sempre avuto un ruolo centrale, tant'è che ora è il primo obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. In particolare, la comunità internazionale si impegna, entro il 2030, a sradicare la povertà estrema, che attualmente viene misurata sulla base di coloro che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno, per tutte le persone in tutto il mondo. Inoltre, entro il 2030, la comunità internazionale ha l'obiettivo di ridurre almeno della metà la quota di uomini, donne e bambini di tutte le età che vivono in povertà in tutte le sue forme, secondo le definizioni nazionali. Al fine di raggiungere tali obiettivi, occorre assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i più poveri e vulnerabili, abbiano uguali diritti alle risorse economiche, insieme all'accesso ai servizi di base.

