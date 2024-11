Introduzione

Circa 200mila bambini in Italia vivono in una condizione di povertà alimentare. A dirlo è la XV edizione dell’Atlante dell’Infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Un due tre…stella. I primi anni di vita”, pubblicato da Save the Children. Secondo lo studio, relativo al 2023, nel nostro Paese la povertà continua a colpire i minori, in particolare quelli più piccoli. Il 13,4% di loro, di età compresa tra 0 e 3 anni, vive in una condizione di povertà assoluta, mentre l'8,5% di età compresa tra 0 e 5 anni (circa 200mila) in povertà alimentare, cioè all'interno di famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. Nello stesso anno, l'Italia ha assistito anche a un record negativo delle nascite: meno di 380mila bambini. Secondo il report, un bambino italiano su dieci (9,7%), tra 0 e 5 anni, ha sperimentato anche una condizione di povertà energetica, cioè ha vissuto in una casa che non era adeguatamente riscaldata durante i mesi invernali. Vediamo tutti i dati nel dettaglio