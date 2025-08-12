Ex Ilva, firmata bozza intesa su decarbonizzazione impianti di Taranto

È stata firmata al ministero delle Imprese da tutte le amministrazioni nazionali e locali la bozza dell'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti dell'ex Ilva di Taranto. È quando si apprende da fonti del Mimit. Il documento non indica i tempi per il passaggio alla produzione con forni elettrici né la decisione su dove localizzare il polo Dri per produrre il preridotto necessario ad alimentarli. Le parti si impegnano a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre (termine ultimo per la presentazione di offerte vincolanti della nuova gara) "per esaminare le prime evidenze della Procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto".

Palmisano: "Riconvertire senza distruggere"

"Oggi si compie un passo concreto verso quella decarbonizzazione dello stabilimento ex Ilva che per troppo tempo è rimasta solo una promessa. La firma del documento da parte degli enti locali, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un momento politico e istituzionale importante, che traduce finalmente in realtà un principio che per noi è stato sempre centrale: riconvertire senza distruggere, tutelare salute, lavoro e ambiente. In questo percorso, ho voluto fortemente l'incremento del fondo sanitario anche in funzione preventiva e di screening sanitario, le garanzie occupazionali e il potenziamento del monitoraggio ambientale". Lo ha dichiarato dopo la firma Gianfranco Palmisano, presidente della Provincia di Taranto.

Chi ha partecipato

Al tavolo al Mimit si sono collegati il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, i rappresentanti del ministero della Salute e del ministero dell'Interno. Hanno partecipato in presenza il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, accompagnato da un'ampia delegazione istituzionale e di tecnici, oltre ai commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e di Ilva in A.S., e il consigliere del presidente del Consiglio per le Relazioni con le Parti Sociali, Stefano Caldoro. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e le altre autorità locali, hanno preso parte alla riunione tramite collegamento video.