Esso, rete distribuzione passa a un Consorzio italiano di operatori

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Esso, la rete di distribuzione passa in mano a un Consorzio italiano di operatori

Economia
©IPA/Fotogramma

L'accordo riguarda 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale, che passano nelle mani del Consorzio composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. "L'operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento”, hanno commentato dal Consorzio

ascolta articolo

Il marchio Esso passa in mani italiane. La rete di distribuzione, finora controllata da capitali esteri, appartiene ora a un Consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. L’accordo per la vendita di Eg Italia, titolare di circa 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale, è stato firmato questa mattina a Roma L'operazione sarà notificata e sottoposta all'autorizzazione dell'Agcm. Advisor del Consorzio per l'operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.

Il Consorzio: “Nuove sfide stimolanti”

"L'operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada (convenience store, servizi di ristorazione), nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento”. Così Agostino Apa ed Enrico Zampedri, a nome del Consorzio, hanno commentato l’acquisizione. “L'operazione, unica per impostazione nella storia del nostro settore, dimostra come le nuove sfide stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un'alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile". Pad Multienergy SpA (Brescia) fa capo alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini; Vega Carburanti Spa (Mestre) alla famiglia Vianello; Toil Spa (Napoli) alla famiglia Toti; Dilella Invest Spa (Bari) alla famiglia Dilella; Giap Srl (Modica) alla famiglia Minardo.

Economia: Ultime notizie

Esso, rete distribuzione passa a un Consorzio italiano di operatori

Economia

L'accordo riguarda 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale, che passano nelle...

Recensioni online, stop alla verifica dell’identità: cosa cambia

Economia

Sarà possibile identificare chi lascia le recensioni su internet dei locali? Dopo un primo...

epa06417905 (FILE) - A guest inspects the new MacBook Pro computer with the new USB-C ports in a demo room, following the announcement of new products at the Apple Headquarters in Cupertino, California, USA, 27 October 2016 (reissued 05 January 2018). According to reports, Apple has admitted its iPhone and Mac products are affected by two considerable security flaws in the hardware chips. Several technology companies are rushing to fix two considerable flaws in popular computer chips manufactured by Intel, AMD and ARM. The flaws could help attackers to gain access to sensitive information such as banking information and passwords. It is not known if the boards and chips pictured contain the security vulnerability. EPA/TONY AVELAR

Asta BOT 12 agosto 2025, chi può partecipare e cosa sapere

Economia

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato tutte le informazioni con un comunicato stampa...

Caldo di Ferragosto, quanti condizionatori possiamo tenere accesi?

Economia

Come evidenzia un’indagine condotta da Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola...

Bonus psicologo 2025, domande al via dal 15 settembre: cosa sapere

Economia

Domande dal 15 settembre al 14 novembre 2025 per accedere al contributo del bonus psicologo. È...

Psychologist taking notes during session with patient

Economia: I più letti