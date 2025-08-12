Esso, rete distribuzione passa a un Consorzio italiano di operatori

Il marchio Esso passa in mani italiane. La rete di distribuzione, finora controllata da capitali esteri, appartiene ora a un Consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. L’accordo per la vendita di Eg Italia, titolare di circa 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale, è stato firmato questa mattina a Roma L'operazione sarà notificata e sottoposta all'autorizzazione dell'Agcm. Advisor del Consorzio per l'operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.