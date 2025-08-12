Esso, rete distribuzione passa a un Consorzio italiano di operatori

Esso, la rete di distribuzione passa in mano a un Consorzio italiano di operatoriEconomia
Il marchio Esso passa in mani italiane. La rete di distribuzione, finora controllata da capitali esteri, appartiene ora a un Consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. L’accordo per la vendita di Eg Italia, titolare di circa 1.200 punti vendita, pari al 6% della rete nazionale, è stato firmato questa mattina a Roma L'operazione sarà notificata e sottoposta all'autorizzazione dell'Agcm. Advisor del Consorzio per l'operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.
Il Consorzio: “Nuove sfide stimolanti”
"L'operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada (convenience store, servizi di ristorazione), nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento”. Così Agostino Apa ed Enrico Zampedri, a nome del Consorzio, hanno commentato l’acquisizione. “L'operazione, unica per impostazione nella storia del nostro settore, dimostra come le nuove sfide stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un'alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile". Pad Multienergy SpA (Brescia) fa capo alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini; Vega Carburanti Spa (Mestre) alla famiglia Vianello; Toil Spa (Napoli) alla famiglia Toti; Dilella Invest Spa (Bari) alla famiglia Dilella; Giap Srl (Modica) alla famiglia Minardo.