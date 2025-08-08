Inps: madre intenzionale ha diritto al congedo dopo nascita figlio

Anche il genitore intenzionale in una coppia di donne, quindi chi non ha partorito ma ha deciso di prendersi cura del bambino, ha diritto al congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni - con retribuzione al 100% - dopo la nascita di un figlio, raddoppiato a 20 giorni nei casi di parto plurimo. Lo scrive l’Inps, nel messaggio numero 2450 del 7 agosto 2025, riprendendo la sentenza n. 115 di quest’anno della Corte Costituzionale, secondo cui “è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente”. L’Inps si conforma così alla pronuncia dei giudici costituzionali, ricordando che “produce effetti diretti” nell’ordinamento giuridico italiano già dallo scorso 24 luglio, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.