Auto, vacanze +6% costo della benzina in Italia rispetto alla media Ue

Per un viaggio da 2.500 km entro i confini nazionali, quanto tra Milano e Lecce, gli austriaci spendono 253 euro in benzina, l’11% in meno rispetto all’Italia, mentre agli spagnoli sono sufficienti 246 euro (-14%). Il prezzo della benzina scende ulteriormente se ci si sposta verso est: in Romania e Polonia servono circa 230 euro, il 19% in meno; in Bulgaria servono 203 euro di benzina, il 30% in meno rispetto all’Italia.