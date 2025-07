CDP, nel primo semestre del 2025 investimenti per oltre 41 miliardi

Risultati solidi per Cassa Depositi e Prestiti nei primi sei mesi dell’anno. Crescono le risorse impegnate, il credito alle imprese e la raccolta obbligazionaria. Forte impulso alla cooperazione internazionale e alla transizione sostenibile ascolta articolo

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), presieduto da Giovanni Gorno Tempini, ha approvato il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2025, illustrato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Dario Scannapieco. È il primo bilancio dopo l’avvio del Piano Strategico 2025-2027, e i risultati evidenziano una solida performance sotto diversi fronti.

Investimenti e impatto sul territorio Nei primi sei mesi del 2025 il Gruppo CDP ha impegnato risorse per 15,8 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con i 15,9 miliardi dello stesso periodo del 2024. L’effetto leva generato è stato di 2,6 volte (superiore alla previsione triennale di 2,1), per un totale di investimenti sostenuti pari a 41,6 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Le quattro priorità del Piano – competitività, coesione, sicurezza economica e transizione giusta – guidano l’allocazione delle risorse.

Crescita dei crediti e della raccolta Lo stock di crediti di CDP SpA a favore di PA, imprese, infrastrutture e cooperazione internazionale ha raggiunto i 128 miliardi di euro (+2% rispetto alla fine del 2024), superando la media del mercato nazionale. I crediti stipulati complessivi ammontano a circa 152 miliardi. La raccolta complessiva di CDP SpA è pari a 356 miliardi di euro, di cui 291 miliardi dal risparmio postale (+0,4%) e 22 miliardi da raccolta obbligazionaria (+9%). Il patrimonio netto si attesta stabile a 30 miliardi.

Nuove attività strategiche ed epansione internazionale Nel semestre sono stati attivati nuovi strumenti di finanziamento diretto per le PMI, rafforzato il sostegno alle PA per l’utilizzo dei fondi europei e lanciato il secondo Green Bond, quotato su Borsa Italiana, con rendicontazione su tecnologia blockchain. Tra le partecipazioni strategiche si segnalano l’aumento in Nexi, l’ingresso in Diagram (agritech), la fusione Subsea7-Saipem e l’acquisizione di 2i Rete Gas da parte di Italgas. CDP ha ampliato il proprio raggio d’azione in ambito europeo, ottenendo nuove risorse dal programma InvestEU e rafforzando i rapporti con le istituzioni comunitarie. Particolare impulso ha ricevuto il Piano Mattei, con l’avvio del “Plafond Africa” e nuovi accordi per la cooperazione allo sviluppo.