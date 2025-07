Concorso Ministero Giustizia, 2970 posti per diplomati e laureati

Requisiti di accesso al concorso

Coloro che si iscrivono al concorso per l'Area Assistenti, ovvero in quanto diplomati, oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, devono avere i requisiti generali per l'accesso a qualsiasi mansione nella Pubblica amministrazione, ovvero la maggiore età, la cittadinanza italiana o equiparata, l'idoneità fisica, il godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e l'assenza di condanne penali. Per coloro che invece si iscrivono al concorso per l'Area Funzionari, oltre ai requisiti già citati, è necessario essere in possesso di una laurea, triennale o magistrale, in discipline giuridiche, economiche o politiche (ad esempio il bando cita Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche, Relazioni internazionali, Scienze economico-aziendali, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Servizio sociale e politiche sociali, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei). Per tutte le lauree nel dettaglio o altre informazioni qui il bando del Ministero.