Samsung e Tesla, accordo da 16,5 mld per la fornitura di chip per auto

Samsung Electronics ha siglato un accordo pluriennale dell'ammontare di 16,54 miliardi di dollari americani per la fornitura di semiconduttori a Tesla. In una nota il colosso sudcoreano ha annunciato il contratto, che ha un valore pari al 7,6% dei suoi ricavi 2024 e che durerà fino al 2033, senza tuttavia indicare il nome della controparte, nel rispetto di un accordo di confidenzialità, mentre su X il ceo di Tesla Elon Musk ha confermato l'accordo aggiungendo che il nuovo impianto di Samsung in Texas sarà dedicato alla produzione dei chip AI6 di nuova generazione. "E' difficile sopravvalutare l'importanza di questo progetto" ha scritto. Musk ha precisato inoltre che mentre attualmente Samsung produce il modello AI4, sarà il gruppo taiwanese Tsmc a produrre l'AI6, "la cui progettazione è stata appena completata, inizialmente a Taiwan e poi in Arizona. Alla Borsa di Seul le azioni Samsung sono salite di quasi il 6%.