Ex Ilva, la bozza: obiettivo 8 mln di tonnellate all’anno di acciaio

Gli scenari

La bozza illustra due possibili scenari. In entrambi i casi, entro la fine del 2029 viene avviato il primo forno elettrico. L'opzione A prevede la realizzazione a Taranto di tre forni elettrici e quattro impianti di preriduzione, destinati a fornire la materia prima (Dri, direct reduced iron) necessaria alla produzione. Così facendo la transizione totale avverrebbe in 8 anni con realizzazione dei nuovi impianti entro il 2033. L'opzione B prevede invece solo i tre forni elettrici, senza gli impianti di preriduzione, che sarebbero costruiti altrove. In questo caso, la completa decarbonizzazione sarebbe in 7 anni e i nuovi impianti sarebbero realizzarti entro il 2032. In entrambi gli scenari sarebbe anche realizzata una nuova centrale elettrica a maggior rendimento per fornire energia non acquistata da rete esterna.