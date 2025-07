Revolut, da antitrust istruttoria per pratiche commerciali scorrette

Faro dell'Antitrust nei confronti di Revolut che "avrebbe diffuso messaggi ingannevoli dei servizi di investimento offerti e avrebbe impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari". E' quanto si legge in una nota dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha avviato un'istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. Martedì 8 luglio, si legge, i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nella succursale italiana di Revolut Bank Uab.

La posizione dell'azienda

"Prendiamo molto seriamente l'indagine dell'Agcm. Abbiamo fornito e continueremo a fornire la nostra piena collaborazione all'Autorità". E' quanto afferma Revolut dopo che l'Antitrust ahe ha avviato un'istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. "Trattandosi di un procedimento in corso, al momento non possiamo fornire dettagli specifici. Revolut rimane pienamente impegnata a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti in Italia e in tutto il mondo" conclude la banca digitale.