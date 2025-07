La bolletta si rinnova, Enel: “Più chiara e semplice”. Ecco le novità

Da martedì 1° luglio ha fatto il suo debutto la nuova bolletta di luce e gas. Come ha spiegato l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i venditori di elettricità e gas sono obbligati a emettere le bollette in un nuovo formato, più chiaro e comprensibile, introducendo alcuni elementi uguali per tutti i fornitori. L’obiettivo, ha aggiunto l’Autorità, è quello “di migliorare la comprensibilità delle bollette”. Anche Enel recepisce la Delibera Arera 315/24 e ha rinnovato la sua bolletta, rendendola “ancora più chiara e semplice”.

La nuova bolletta

Fino a questo momento - tra oneri di sistema, quote variabili e fisse, tasse e canone Rai - non è stato sempre facile orientarsi e capire i costi che troviamo in bolletta. Ora, però, si cambia e dall’1 luglio 2025 leggere la bolletta diventa ancora più immediato. È più facile, ad esempio, riconoscere e distinguere i costi dovuti al fornitore (come la materia prima energia) da quelli che non dipendono dal fornitore (come oneri di sistema.

Enel, infatti, ha semplificato la bolletta per rendere i propri clienti ancora più consapevoli delle voci che la compongono e per chiarire i possibili dubbi dei suoi clienti sulla spesa energetica. E così nella bolletta - che presenta un linguaggio semplice e diretto, un’articolazione per sezioni tematiche e una grafica più intuitiva - le voci diventano riconoscibili e facilmente interpretabili da chiunque.

In prima pagina quanto si paga e tutto quello che serve sapere

Ma quali sono le principali novità? Innanzitutto, nella prima pagina della nuova bolletta Enel c’è tutto quello che serve sapere: l'importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente, sul tipo di servizio, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti. Qui si trovano, quindi, i dati obbligatori richiesti da Arera, le informazioni essenziali per sapere subito quanto si spende per la spesa energetica e i vantaggi dedicati.

Nella prima facciata, in particolare, c’è la sezione “Quanto pago per questa bolletta?”. Qui sono ben riconoscibili le voci che compongono il totale della spesa: la parte per l’energia relativa ai consumi (con già incluso il bonus sociale se i clienti ne hanno diritto), eventuali servizi aggiuntivi e il canone Rai. “Un colpo d’occhio che fotografa quanto si dovrà pagare”, spiega Enel.