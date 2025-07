Saldi estivi, diritti consumatori: cosa si può cambiare

L’estate 2025 porta con sé l’atteso periodo dei saldi, un’opportunità per acquistare prodotti di qualità a prezzi ridotti. Ufficialmente inizieranno il 5 luglio, tuttavia è fondamentale fare acquisti in modo consapevole per evitare spiacevoli sorprese

Domani in molte regioni italiane inizieranno i saldi estivi che dureranno fino al 31 agosto. Un momento che molti aspettano per effettuare degli acquisti a lungo rinviati. Come per tutti i prodotti ci sono delle regole ben precise da rispettare e altre a discrezione del venditore. Se infatti un capo o un oggetto danneggiato può e deve essere sostituito, diverso è il discorso per la merce in perfetto stato. Il cambio dei prodotti non difettati è a discrezione del negoziante. Prima dell’acquisto, quindi conviene chiedere entro quanto tempo è possibile cambiare un articolo e cosa succede se non è disponibile un prodotto sostitutivo. I negozi, infatti, devono fornire informazioni chiare sulle politiche di reso dei prodotti acquistati durante i saldi. Ciò include indicazioni sul periodo di tempo entro cui è possibile restituire un prodotto, le condizioni per effettuare un reso e se il rimborso sarà emesso sotto forma di denaro o di credito negozio.

Rimborsi

Veniamo poi alla garanzia che vale anche per i prodotti in saldo. Se ci si accorge che il prodotto è difettato o non è conforme, entro 2 anni dall’acquisto il negoziante ha l’obbligo di ripararlo o sostituirlo in un congruo periodo di tempo. Dove questo non fosse possibile (ad esempio perché i costi che il venditore deve sostenere per la sostituzione o riparazione sono molto alti) il cliente può ottenere la riduzione o la restituzione del prezzo pagato.

Pagamenti tracciabili

La garanzia vale per due anni dall’acquisto, quindi è dirimente conservare lo scontrino per poterlo esibire al momento opportuno. Inoltre sarebbe meglio pagare con carte di credito o di debito: in questo caso, infatti, se lo scontrino non fosse più leggibile si può sempre dimostrare l’acquisto con la ricevuta della carta o con l’estratto conto del conto corrente.