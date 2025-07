Pnrr, Commissione Ue da ok all'Italia per la settima rata da 18,3 mld

Via libera della Commissione alla valutazione preliminare positiva di tutte le 64 tappe e obiettivi legati alla settima richiesta di pagamento dell'Italia per 18,3 miliardi di euro (4,6 miliardi di euro in sovvenzioni e 13,7 miliardi di euro in prestiti) nell'ambito dello Strumento per la ripresa e la resilienza.

La richiesta di pagamento riguarda passi importanti per la realizzazione di 10 riforme e 46 investimenti.

Lo rende noto l'esecutivo europeo. L'Italia aveva trasmesso la richiesta per la settima rata del Pnrr alla fine dello scorso dicembre.