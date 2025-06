Inflazione, giugno +0,2% su mese: +1,7% su base annuale. I dati Istat

Aumentano i prezzi di trasporti, servizi e prodotti per la cura delle persone

Per quello che riguarda invece il rialzo congiunturale dell'indice generale, l'Istat spiega che è dovuto prevalentemente all'aumento dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti (+1,1%), dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%) e dei beni alimentari lavorati (+0,6%); tali effetti sono stati solo in parte compensati dalla diminuzione dei prezzi dei beni energetici regolamentati (-2,9%) e non regolamentati (-1,1%) e di quelli dei beni alimentari non lavorati (-0,4%). L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,4% per l'indice generale e a +1,8% per la componente di fondo. In base alle stime preliminari, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) registra una variazione pari a +0,2% su base mensile e a +1,7% su base annua (stabile rispetto al mese precedente).