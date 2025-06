Bonus bici Emilia-Romagna, non è più possibile fare domanda

Aperto il 9 gennaio, il bando per l'erogazione del bonus bici in Emilia-Romagna aveva come scadenza l'1 luglio 2025, ma le risorse sono state esaurite in anticipo. L'obiettivo della Regione con questa iniziativa è quello di incentivare l’utilizzo della bicicletta negli spostamenti quotidiani mediante l’erogazione di un contributo a parziale rimborso dell’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, entrambe a pedalata assistita