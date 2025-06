Ottawa: "Accordo commerciale Usa-Canada entro il 21 luglio"

Il governo del Canada ha comunicato che annullerà la tassa che colpisce le aziende tecnologiche statunitensi nella speranza di raggiungere un accordo commerciale con Washington, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato i colloqui con Ottawa come ritorsione per l'imposta

Il Canada ha annunciato la revoca della tassa sui giganti tech nella speranza di raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti e la ripresa dei negoziati su questo tema interrotta due giorni fa da Donald Trump. La nota afferma che la ripresa dei negoziati dovrebbe portare a un accordo commerciale con Washington entro il 21 luglio. Questa distensione tra Canada e Stati Uniti arriva due giorni dopo che il Presidente americano ha interrotto i colloqui, descrivendo la digital tax come un "colpo diretto ed evidente" agli Stati Uniti. L'imposta del 3% sui ricavi della pubblicità online, delle piattaforme di vendita, dei social network e della vendita di dati personali sarebbe dovuta entrare in vigore oggi e avrebbe colpito in modo particolarmente duro i pesi massimi della tecnologia statunitense.In particolare, ha preso di mira i colossi Google, Apple, Meta (Facebook), Amazon e Microsoft. Queste aziende sono accusate di sfruttare la natura immateriale del loro business per evitare di pagare il fisco.

La Casa Bianca

Non ci sono stati commenti immediati dalla Casa Bianca o dal presidente Trump, che ha dichiarato venerdì di aver posto fine ai colloqui commerciali tra i vicini nordamericani sulla tassa, aggiungendo che Ottawa verrà a conoscenza di una nuova aliquota tariffaria sui beni canadesi entro una settimana. La tassa sui servizi digitali è stata emanata lo scorso anno e si prevedeva che generasse un introito di 5,9 miliardi di dollari canadesi (4,2 miliardi di dollari Usa) in cinque anni. Sebbene la misura non fosse nuova, i fornitori di servizi statunitensi avrebbero "rischiato un pagamento multimiliardario in Canada" entro il 30 giugno, ha recentemente osservato la Computer & Communications Industry Association. La tassa del tre per cento si applica alle grandi aziende o multinazionali come Alphabet, Amazon e Meta che forniscono servizi digitali ai canadesi, e Washington aveva precedentemente richiesto colloqui di risoluzione delle controversie sulla questione. Il Canada è stato risparmiato da alcuni degli alti dazi che Trump ha imposto ad altri Paesi, ma si trova ad affrontare un regime tariffario separato. Da quando è tornato alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha anche imposto forti imposte sulle importazioni di acciaio, alluminio e automobili. Il Canada è il principale fornitore di acciaio e alluminio agli Stati Uniti