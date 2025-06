Ue, riforma Unione doganale: le novità per pacchetti ed e-commerce

"Il Consiglio ha approvato un mandato negoziale parziale per una riforma radicale del quadro doganale dell'Ue. La revisione fornirà alle autorità doganali di tutta l'Ue strumenti più moderni per affrontare tendenze quali l'enorme aumento dei volumi di scambio, in particolare nel commercio elettronico, il rapido aumento del numero di norme Ue da verificare alle frontiere e l'evoluzione delle realtà e delle crisi geopolitiche", si legge in una nota del Consiglio.

“Nel complesso”, viene chiarito, “si prevede che questa riforma fornirà all'Ue i mezzi adeguati per impedire l'ingresso di merci non conformi, pericolose o non sicure, riscuotere i dazi doganali in modo più efficiente ed effettuare controlli adeguati senza imporre un onere eccessivo alle autorità e agli operatori commerciali”.

