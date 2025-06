Carta d'identità elettronica e semplificazioni, ecco le novità

Introduzione

"Abbiamo superato l'obiettivo delle 260 procedure semplificate e a brevissimo porterò in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di misure. Il dipartimento della Funzione pubblica è in linea con gli obiettivi previsti dal Pnrr che assegna il compito di semplificare 600 procedure entro giugno 2026". Lo ha annunciato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante l'audizione in Commissione parlamentare per la semplificazione che si è svolta a Palazzo San Macuto il 26 giugno. Tra le nuove semplificazioni in arrivo, si starebbe valutando, insieme al ministero degli Interni, la possibilità di eliminare l'obbligo di rinnovo della carta di identità per i cittadini più anziani.