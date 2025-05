Unieuro investe oltre 50 mln di euro in un nuovo Hub a Colleferro

È stato inaugurato oggi a Roma, in presenza delle autorità locali, il nuovo hub logistico di Unieuro da 50.000 mq, situato a Colleferro (Roma). Il nuovo centro di distribuzione, che occuperà a regime circa 100 risorse, presenta un rafforzamento dell'architettura logistica dell'azienda creando un sistema a due hub omnicanale: Piacenza per il Nord Italia e Colleferro per il Centro-Sud, a cui si aggiungono il regional hub siciliano di Carini (Palermo) e i 33 centri per la consegna a domicilio dei grandi elettrodomestici. Unieuro ha dichiarato che investirà nel progetto oltre 50 milioni di euro in 10 anni.

L’hub strategico del Centro-Sud

Di centrale rilevanza sarà l’hub di Colleferro che servirà in modo più efficace i clienti e i punti vendita diretti e affiliati in nove regioni del Centro e del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria). Rappresenta, inoltre, un passo strategico fondamentale che permetterà all'azienda di raggiungere molteplici obiettivi. Grazie al nuovo hub, Unieuro ridurrà i costi logistici e potrà garantire un sostanziale miglioramento del livello di servizio nelle regioni servite. I tempi di consegna saranno infatti significativamente ridotti: per il Centro Italia, le tempistiche per la consegna a domicilio si ridurranno fino a 3 giorni, mentre per il Sud Italia e le isole ci sarà una riduzione di circa 1 giorno. Oltre all'ottimizzazione dei processi e all’efficientamento dei costi, l’hub aprirà nuove opportunità di sviluppo commerciale, in particolare per l'area metropolitana di Roma, consentendo l'introduzione di servizi a valore aggiunto e rafforzando la presenza dell'azienda nel mercato del Centro-Sud. La posizione di Colleferro rappresenta inoltre un vantaggio competitivo per l'ottimizzazione dei flussi di importazione, grazie alla vicinanza ai terminali portuali di Civitavecchia, Napoli e Gioia Tauro.