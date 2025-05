Wsj: cda Tesla cerca nuovo ceo per sostituire Musk. Azienda smentisce

Alcuni investitori ritengono che il magnate sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto però se il patron sia stato informato della decisione

Il consiglio di amministrazione di Tesla ha iniziato a cercare un nuovo CEO per sostituire il fondatore Elon Musk. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano la decisione è stata presa dopo il crollo delle azioni e degli utili di Tesla. Alcuni investitori ritengono che Musk sia troppo impegnato con il suo lavoro di capo del Dipartimento per l'Efficienza Pubblica (DOGE), che pure sembra volgere al termine. Non è stato reso noto se Musk sia stato informato della decisione.

La smentita dell'azienda



La presidente di Tesla, Robyn Denholm, ha smentito la notizia secondo cui il consiglio di amministrazione starebbe cercando di sostituire l'amministratore delegato Elon

Musk in risposta al crollo delle vendite e al diffuso malcontento per la sua alleanza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "All'inizio della giornata, i media hanno erroneamente affermato che il consiglio di amministrazione di Tesla avrebbe contattato delle società di reclutamento per avviare una ricerca di un amministratore delegato presso la società", ha dichiarato Denholm in un post sull'account del produttore di veicoli elettrici su X. "Questo è assolutamente falso...

L'amministratore delegato di Tesla è Elon Musk e il consiglio di amministrazione ha grande fiducia nella sua capacità di continuare a portare avanti l'entusiasmante piano di crescita che ci attende".