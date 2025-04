Stipendi carabinieri e poliziotti, a maggio arrivano gli arretrati

Maxi busta paga a maggio per le forze dell'ordine. Carabinieri, poliziotti e militari vedranno pagarsi gli arretrati collegati al rinnovo del contratto nazionale delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia per il 2022-2024. Lo riporta Il Messaggero, secondo cui la società del ministero dell’Economia che versa gli stipendi agli statali, NoiPA, emetterà il prossimo 26 maggio un cedolino straordinario con aumenti previsti da 1.400 fino a oltre 2.100 euro.

A giugno poi arriveranno gli incrementi garantiti dal nuovo contratto, tra 100 e 120 euro netti al mese.

Gli arretrati

La quota degli arretrati varia in base al grado. Secondo i calcoli effettuati dal Messaggero carabinieri, finanzieri e agenti di polizia semplici prenderanno 1.421 euro lordi di arretrati. 1.560 euro per gli assistenti, gli appuntati e i finanzieri con qualifica speciale. A un assistente capo coordinatore o un appuntato scelto con qualifica speciale toccano 1.698 euro, mentre per un sovrintendente di polizia ci saranno 1.780 euro lordi, come un brigadiere dei Carabinieri o delle Fiamme Gialle.

Si sale a 1.902 per un brigadiere capo con qualifica speciale, mentre ispettori capo e marescialli capo riceveranno circa 1.950 euro. Sopra i 2mila euro nel caso dei sottotenenti (2.031 euro lordi), dei tenenti (2.130 euro lordi) e dei capitani (2.159 euro lordi).

Il nuovo Ccnl

Le misure contenute nel nuovo Ccnl, sottoscritto a dicembre, entrano ufficialmente in vigore a maggio e riguarda il personale delle Forze Armate oltre a quello dei corpi di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) e a ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di finanza), per un totale di circa 430 mila lavoratori coinvolti.

Il contratto introduce anche nuove indennità per mansioni specifiche: quella per il personale specializzato nel disinnesco di ordigni esplosivi (50 euro al mese), quella per il personale del genio ferrovieri (che vale 35 euro mensili), l'indennità per i servizi notturni, pari a 18 euro per turno, e quella notturna per attività di addestramento, pari a 12 euro per turno. In arrivo un'indennità di 50 euro al mese anche per i conduttori cinofili.