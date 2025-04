Famiglia, natalità ai minimi: piano del governo per i neo genitori

Introduzione

Come mostrano gli ultimi indicatori demografici diffusi dall’Istat, in Italia non accenna a diminuire il fenomeno delle “culle vuote” con il tasso di fecondità che lo scorso anno ha toccato 1,18 figli per donna. Si tratta del livello più basso dal minimo storico di 1,19 figli per donna registrato nel 1995. Resta negativo il rapporto tra nuovi nati e decessi: -281mila