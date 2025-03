Risparmi depositati in banche Ue, Commissione vuole estendere uso Isk

Introduzione

La Commissione Ue ha presentato l'Unione del Risparmio e degli Investimenti: si tratta di una strategia che mira a migliorare l'intermediazione finanziaria, incentivando i cittadini a investire nei mercati dei capitali e sostenendo le imprese, in particolare le pmi e le startup innovative. L'obiettivo è migliorare il sistema finanziario dell'Ue, per canalizzare più risparmi verso investimenti produttivi, creando opportunità di crescita e ricchezza. "Stiamo ottenendo una doppia vittoria - ha commentato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen -. Le famiglie avranno maggiori e più sicure opportunità di investire nei mercati dei capitali e aumentare la propria ricchezza. Le aziende avranno un accesso più facile al capitale per innovare, crescere e creare buoni posti di lavoro in Europa". Come spiega Il Sole 24 Ore, l’Ue sta riflettendo soprattutto sull’Isk svedese, cioè l’Investment Savings Account.