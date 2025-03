Inflazione, a febbraio stima cala al 2,3% nell'Eurozona: i dati

Tassi annuali più bassi in Francia, Irlanda e Finlandia. Più alti sono stati registrati in Ungheria, Romania ed Estonia

L'Eurostat rivede al ribasso la stima sul tasso di inflazione nell'Eurozona a febbraio al 2,3%, rispetto al 2,4% indicato nella stima flash del 3 marzo, e comunque in calo rispetto al 2,5% di gennaio. Nell'Ue l'inflazione è scesa al 2,7% dal 2,8% di gennaio. Tassi annuali più bassi in Francia (0,9%), Irlanda (1,4%) e Finlandia (1,5%). Più alti sono stati registrati in Ungheria (5,7%), Romania (5,2%) ed Estonia (5,1%). Eurostat stima l'inflazione in Italia a febbraio all'1,7%, stabile rispetto a gennaio. Il contributo più elevato all'inflazione nell'Eurozona resta dei servizi (+1,66 punti percentuali).