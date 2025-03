Google, risarcimento ai dipendenti da 28 mln di dollari: le accuse

L'azione legale contro la big tech sembra aver trovato un punto d'arrivo. La causa è stata guidata da Ana Cantu, una dipendente che si identifica come messicana e di razza indigena, e che ha rappresentato i colleghi. Un portavoce di Google ha dichiarato: "Continuiamo a non essere d'accordo con le accuse secondo cui avremmo trattato qualcuno in modo diverso" ascolta articolo

Google ha accettato di pagare 28 milioni di dollari per risolvere una class action che la accusava di aver avvantaggiato i dipendenti bianchi e asiatici, pagandoli di più e di averli messi in posizioni più elevate rispetto ad altri impiegati. Lo riporta la Cnn. L'accordo ha ottenuto l'approvazione preliminare la scorsa settimana dal giudice Charles Adams, di Santa Clara in California, che l'ha definito equo, ragionevole e "un buon risultato, per le 6.632 persone impiegate da Google tra il 15 febbraio 2018 e il 31 dicembre 2024, che hanno presentato la causa”. La portavoce di Google, Courtenay Mencini, ha confermato l'intesa ribadendo tuttavia che la società "continua a non essere d'accordo con le accuse".

L'accusa La causa è stata guidata da Ana Cantu, una dipendente che si identifica come messicana e di razza indigena, che ha rappresentato i colleghi dipendenti ispanici, latini, indigeni, nativi americani, indiani d'America, nativi hawaiani, isolani del Pacifico e nativi dell'Alaska di Google. Cantu ha affermato di aver svolto un lavoro esemplare, per sette anni, nei dipartimenti di gestione del personale e cloud di Google, pur rimanendo allo stesso livello lavorativo, mentre i suoi colleghi bianchi e asiatici ottenevano stipendi extra e promozioni. Cantu ha affermato che l'azienda con sede a Mountain View, in California, collocava i dipendenti bianchi e asiatici in "livelli" lavorativi più elevati rispetto agli altri dipendenti, anche per lo stesso lavoro, e negava aumenti e promozioni a coloro che si lamentavano.