La Fed lascia i tassi fermi e taglia stime di crescita degli Usa

La Federal Reserve indica che una maggioranza dei governatori mettono in conto altri due tagli dei tassi nel 2025. Tagliate le previsioni di crescita, per la banca centrale quest'anno il Pil si fermerà all'1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. Nel 2026 la crescita è attesa a 1,8% (da 2% precedente) e nel 2027 a 1,8% (da 1,9%). In rialzo, invece, le stime d'inflazione, al 2,7% nel 2025 (da 2,5%) e al 2,2% nel 2026 (da 2,1%). Il 2027 è confermato al 2%

La Federal Reserve mantiene fermi i tassi d'interesse negli Usa nella forchetta compresa fra 4,25 e 4,50%. La banca centrale, nelle sue nuove previsioni, indica che una maggioranza dei governatori mettono in conto altri due tagli dei tassi negli Usa quest'anno, come a dicembre. Il clima d'incertezza economica per i dazi dell'amministrazione Trump fa anche tagliare corposamente le sue stime di crescita. La Fed si aspetta ora che il Pil nel 2025 si fermi all'1,7% contro il 2,1% delle stime di dicembre. "L'incertezza sulle prospettive economiche è aumentata", si legge nella dichiarazione della banca centrale, che prevede comunque di tagliare i suoi tassi di interesse chiave due volte quest'anno".

Sulla crescita escluse proiezioni più basse

Più nel dettaglio, nei dot.com - i grafici a punti pubblicati su base trimestrale per sintetizzare le diverse previsioni - la banca centrale americana prevede una crescita in media dell'1,7% quest'anno (contro il 2,1% previsto a dicembre), dell'1,8% nel 2026 (contro il 2% precedente) e dell'1,8% nel 2027 (contro l'1,9% precedente). In uno scenario, nel quale vengono escluse le proiezioni più basse e più alte, detto "di tendenza", il Pil dovrebbe salire in una forbice tra l'1,5% e l'1,9% quest'anno (contro l'1,8-2,2% stimato precedentemente), tra l'1,6% e l'1,9% nel 2026 (contro l'1,9-2,1% precedente) e tra l'1,6% e il 2% nel 2027 (contro l'1,8-2% precedente).