Bonus per single e coppie senza figli, ecco quali sono

Il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno stanziato 9,5 milioni di euro per il bonus psicologo 2025. La domanda può essere inviata da chi ha un Isee fino a 50mila euro. Il beneficio è erogato una sola volta e può essere usato per coprire fino a un massimo di 50 euro per seduta. Il valore è stabilito in base all’Isee:

con un Isee inferiore a 15.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 1.500 euro

con un Isee tra i 15.000 euro e i 30.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 1.000 euro

con un Isee tra i 30.000 euro e i 50.000 euro, l’importo massimo erogabile è di 500 euro