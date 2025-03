Unicredit Commerzbank, via libera Bce alla partecipazione fino a 29,9%

Luce verde dalla Bce. Unicredit ha avuto il via libera per acquisire una partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,9%. Mentre l'approvazione evidenzia la solidità finanziaria e l’ottemperanza regolamentare di Unicredit, vi sono ancora diversi fattori che determineranno qualsiasi sviluppo successivo e la relativa tempistica. Si precisa inoltre che sono "tuttora pendenti alcuni procedimenti autorizzativi avanti le rispettive autorità competenti, ivi inclusa l’Autorità federale tedesca della concorrenza, la cui positiva conclusione è necessaria prima che la quota di circa il 18,5% detenuta tramite strumenti derivati possa essere convertita in azioni", si legge nel comunicato di Unicredit.