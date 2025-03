Bonus asilo nido in ritardo, ecco perché ancora non arriva

Introduzione

Anche nel 2025 le famiglie italiane potranno beneficiare del bonus asilo nido, una misura che prevede un sostegno economico per le famiglie con figli e che rispettino alcuni requisiti. Il suo importo spetta in base al valore dell’Isee minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda. Al momento, però, si riscontra un ritardo nell’erogazione: la piattaforma da utilizzare per l’invio delle richieste, infatti, non è ancora attiva. Gli scorsi anni a febbraio era già stata avviata.