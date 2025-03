Come crescere nello scenario globale: l'evento SACE in diretta

Innovazione ed export sono le due leve di crescita per le imprese italiane. Lo dice SACE, il gruppo assicurativo-finanziario partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha individuato 100 miliardi di opportunità per la crescita delle imprese italiane nel 2025, puntando su due leve: l’innovazione, che rende le imprese più agili e competitive, e l’export, che apre nuove vie al Made in Italy nei mercati ad alto potenziale. L’evento “Let’s Grow” di SACE vuole approfondire scenari e strumenti di crescita insieme alle imprese italiane sullo sfondo delle prospettive delineate dalla SACE Growth Map, il mappamondo interattivo che traccia le opportunità mercato per mercato e dà accesso alle soluzioni di SACE.

Innovazione ed Export

Le imprese italiane "insieme danno una spinta al fatturato di quasi 4 punti percentuali e si rafforzano l’una con l’altra”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di SACE. Le due parole chiave sono “innovazione” ed "export". Per quanto riguarda la prima, oggi già un'impresa su tre investe in questa direzione, ma servono 15 miliardi di euro di investimenti ulteriori in ricerca e sviluppo per tenere il passo con l’area euro. In merito all’export, invece, è necessario puntare sui Paesi GATE, che valgono 85 miliardi di euro di esportazioni. SACE è presente con i suoi uffici per sviluppare rapporti con controparti locali e fare da apripista alle imprese italiane. Ulteriori prospettive nel continente africano, in linea con il Piano Mattei.