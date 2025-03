Rottamazione quater, mercoledì ultimo giorno per pagare la rata

Introduzione

È scattato il conto alla rovescia per chi ha aderito alla quarta rottamazione ed è in regola con le rate precedenti: mercoledì 5 marzo, infatti, è l'ultima chiamata per pagare la rata (la data ultima era il 28 febbraio ma ci sono i 5 giorni di tolleranza per i ritardatari). In assenza del pagamento si decade dal beneficio. La scadenza, comunque, riguarda solo chi è in regola con i precedenti versamenti perché la riapertura dei termini prevista dal decreto Milleproroghe recentemente varato riguarda solamente chi è decaduto al 31 dicembre dello scorso anno.