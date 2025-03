Borse europee, cresce il settore difesa: +10% per Leonardo

Gli altri dati

Mentre crescono Leonardo, Thales e Rheinmetall, sono invece in rialzo Iveco e i petroliferi con Tenari (+1,66%), e Saipem (-0,13%). In calo Stmicroelectronics (-1,43%) e Prysmian (-1,78%), così come Campari (-1,36%) e Brunello Cucinelli (-1,6%). Mentreè stabile il cambio euro-dollaro (1,04), il prezzo del petrolio è in rialzo (Brent intorno ai 73 dollari al barile e Wti sotto i 70 dollari). In crescita anche il gas scambiato ad Amsterdam a 4,25 euro al mwh (+6,6%).