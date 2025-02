Borsa, Comtel debutta su Euronext Growth Milan

Comtel, da 30 anni realtà attiva nell’integrazione di sistemi ICT in Italia, ha avviato oggi le negoziazioni delle azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“Un traguardo a coronamento di un percorso pluriennale, frutto di un impegno costante per raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Al tempo stesso, l’ingresso sul listino non è che l’inizio. Vogliamo partire da qui per crescere, stringere nuove sinergie e supportare la digitalizzazione. Comtel può diventare un operatore di riferimento di servizi tecnologici avanzati nel panorama nazionale, facendo rete con i principali player industriali italiani” dichiara Davide Cilli, Presidente Comtel. “La quotazione rappresenta per Comtel non soltanto un traguardo importante raggiunto grazie al lavoro di tutti, ma soprattutto il punto di partenza per la realizzazione dell’ambizioso Piano Industriale che la Società ha deliberato pochi mesi fa e che vede una forte crescita sia per linee interne che attraverso operazioni strategiche di M&A”, commenta il CEO, Fabio Maria Lazzerini.